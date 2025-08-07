Transfert au PSG : La surprise à 100M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n’est pas en mesure d’affirmer à 100 % que Bradley Barcola sera un joueur de Luis Enrique la saison prochaine. C’est en effet ce qu’avance L’Equipe ces dernières heures en confiant qu’une offre supérieure à 100M€ pourrait plonger le club parisien dans une réflexion. Cependant, c’est un scénario très lointain actuellement à Liverpool.

Pour la première fois en ses 55 ans d’histoire, le Paris Saint-Germain a mis la main sur le Saint-Graal du football européen : la Ligue des champions. Le 31 mai dernier, le PSG est devenu le seul club français à rafler deux titres européens avec la Coupe des coupes en 1996. La boucle est bouclée pour les propriétaires qataris arrivés à l’été 2011 avec la volonté de fer de remporter la C1. Bradley Barcola a pris part à cette épopée et a tapé dans l’œil de Liverpool.

«Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool» L’Équipe a évoqué mercredi soir que deux noms seraient présents dans la short-list des Reds en tant qu’alternatives d’Alexander Isak : Rodrygo Goes et Bradley Barcola. Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a annoncé la couleur concernant le ressenti des Liverpool sur le cas Barcola. « Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool ».