Transfert au PSG : La surprise à 100M€ ?

Le Paris Saint-Germain n’est pas en mesure d’affirmer à 100 % que Bradley Barcola sera un joueur de Luis Enrique la saison prochaine. C’est en effet ce qu’avance L’Equipe ces dernières heures en confiant qu’une offre supérieure à 100M€ pourrait plonger le club parisien dans une réflexion. Cependant, c’est un scénario très lointain actuellement à Liverpool.
Pour la première fois en ses 55 ans d’histoire, le Paris Saint-Germain a mis la main sur le Saint-Graal du football européen : la Ligue des champions. Le 31 mai dernier, le PSG est devenu le seul club français à rafler deux titres européens avec la Coupe des coupes en 1996. La boucle est bouclée pour les propriétaires qataris arrivés à l’été 2011 avec la volonté de fer de remporter la C1. Bradley Barcola a pris part à cette épopée et a tapé dans l’œil de Liverpool.
«Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool»
L’Équipe a évoqué mercredi soir que deux noms seraient présents dans la short-list des Reds en tant qu’alternatives d’Alexander Isak : Rodrygo Goes et Bradley Barcola. Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a annoncé la couleur concernant le ressenti des Liverpool sur le cas Barcola. « Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool ».
Cependant, l’attaquant du PSG contractuellement lié au club jusqu’en 2028, n’a pas fait l’objet de la moindre approche de Liverpool et n’est pas un transfert prioritaire. « Actuellement, Liverpool n’a pas encore pris contact avec les agents, n’a pas contacté le Paris Saint-Germain et n’a pas négocié avec Barcola, sans avoir fait d’offre pour Barcola. Soyons clairs, Isak demeure bien plus avancé comme deal et la priorité ». Les bases sont posées pour un joueur que le PSG songerait à seulement vendre pour plus de 100M€. Reste à savoir à présent si dans la dernière ligne droite du mercato une telle offre arrivera sur la table des décideurs du PSG.