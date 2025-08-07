Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors que l’OM a tout juste accueilli Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao la semaine dernière dans la cité phocéenne, Jonathan Rowe serait susceptible d’être une victime collatérale de cette double opération. Et pour cause, l’Olympique de Marseille aurait déjà fixé son prix de départ à en croire le journaliste Sacha Tavolieri.

L’Olympique de Marseille a déjà bouclé six recrues depuis le coup d’envoi du mercato. Le club phocéen s’est notamment renforcé dans le secteur offensif avec le retour tant attendu par Roberto De Zerbi de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que le transfert à 30M€ + 5M€ de bonus d’Igor Paixao. Une somme qui ferait de lui la recrue la plus chère de l’OM si les différents bonus étaient atteints devant les 32M€ investis sur Vitinha en janvier 2023.

Jonathan Rowe plombé par Aubameyang et Paixao ? Cependant, il semblerait que les venues des deux attaquants auraient des répercussions sur l’avenir de Jonathan Rowe. Ces dernières heures, il est question d’un potentiel départ de l’ailier anglais de 22 ans un an seulement après son arrivée de Norwich. Pire, la direction de l’OM se serait déjà entendue en interne au sujet du montant réclamé pour son hypothétique séparation avec Rowe. Contre un chèque de 20M€, la collaboration pourrait arriver à son terme selon Sacha Tavolieri.