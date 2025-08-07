PSG - Signature de Barcola : Le crack qui fait tout rater ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola (22 ans) a fait tourner les têtes des défenseurs et des dirigeants des équipes adverses. C’est notamment le cas de Liverpool si jamais l’opération Alexander Isak ne pouvait pas se concrétiser. Cependant, la vérité serait tout autre au vu du démenti de The Athletic outre-Manche.

Champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola peut le chanter depuis le 31 mai dernier et le sacre des Parisiens à Munich en finale de Ligue des champions face à l’Inter (5-0). L’international français a inscrit 22 buts avec le club de la capitale toutes compétitions confondues la saison passée, faisant de lui le deuxième meilleur buteur du PSG derrière Ousmane Dembélé et ses 35 unités, prétendant au Ballon d’or 2025.

Bradley Barcola courtisé par Liverpool ? Les performances de Bradley Barcola n’ont pas laissé insensibles deux cadors européens : à savoir le champion d’Allemagne et le champion d’Angleterre. Au début du mercato, le Bayern Munich se serait renseigné sur la disponibilité de l’international français de 22 ans pour simplement se faire recaler par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et alors que les décideurs de Liverpool peinent à trouver un accord avec Newcastle pour le transfert d’Alexander Isak, Barcola serait une alternative prise en considération d’après L’Équipe et Fabrizio Romano si jamais le Suédois ne pouvait pas signer chez les Reds.