Départ de Barcola : Le PSG fixe une condition !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Bradley Barcola, Liverpool serait emballé par l'idée de le recruter lors de ce mercato estival. De son côté, le PSG a fixé une condition claire pour boucler le transfert de son numéro 29. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi pourrait réfléchir à l'idée de laisser partir Bradley Barcola s'il affiche son désir d'aller voir ailleurs.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Bradley Barcola pourrait faire ses valises dès cet été. Après deux saisons de bons et loyaux services à Paris, le jeune talent de 22 ans pourrait changer de club lors de ce mercato estival.

Liverpool en pince pour Barcola En quête d'un nouveau renfort en attaque, Liverpool aurait coché le nom de Bradley Barcola, voyant d'un bon œil l'idée de finaliser son transfert lors de ce mercato estival. Mais quelle est la position du PSG ?