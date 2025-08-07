Transfert loupé d'un buteur à l'OM, «De Zerbi voulait me recruter»

En janvier dernier, après avoir vendu Elye Wahi à l'Eintracht Francfort, l'OM a recruté un nouveau buteur en la personne d'Amine Gouiri. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment sur la Canebière. En effet, à défaut de s'offrir l'Algérien, Roberto De Zerbi voulait visiblement un autre numéro 9 qu'il connait très bien.
Avant d'entraîner l'OM, Roberto De Zerbi était aux commandes de Brighton, en Premier League. Sur le banc des Seagulls entre 2022 et 2024, l'Italien a notamment eu sous ses ordres un certain Evan Ferguson. Le buteur irlandais a d'ailleurs montré de belles choses avec De Zerbi, qui aurait bien aimé le retrouver il y a quelques mois à l'OM.
Ferguson a tapé dans l'oeil de De Zerbi
Transféré cet été à l'AS Rome, Evan Ferguson s'est confié à la Gazzetta dello Sport. C'est à cette occasion que l'Irlandais a parlé de Roberto De Zerbi et de la tentative de l'entraîneur de l'OM de le recruter en janvier dernier. « De Zerbi avait dit que je pouvais devenir l'un des meilleurs attaquants de Premier League ? Il avait été très gentil, mais dans le foot, les choses changent vite », a d'abord expliqué Ferguson.
« Il m'avait envoyé un message en janvier »
Le désormais buteur de l'AS Rome a ensuite fait savoir sur l'approche de Roberto De Zerbi : « Il m'avait envoyé un message en janvier, il voulait me recruter à l'OM. Maintenant je suis content d'être ici ».