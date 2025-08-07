Transfert loupé d'un buteur à l'OM, «De Zerbi voulait me recruter»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, après avoir vendu Elye Wahi à l'Eintracht Francfort, l'OM a recruté un nouveau buteur en la personne d'Amine Gouiri. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment sur la Canebière. En effet, à défaut de s'offrir l'Algérien, Roberto De Zerbi voulait visiblement un autre numéro 9 qu'il connait très bien.

Avant d'entraîner l'OM, Roberto De Zerbi était aux commandes de Brighton, en Premier League. Sur le banc des Seagulls entre 2022 et 2024, l'Italien a notamment eu sous ses ordres un certain Evan Ferguson. Le buteur irlandais a d'ailleurs montré de belles choses avec De Zerbi, qui aurait bien aimé le retrouver il y a quelques mois à l'OM.

Ferguson a tapé dans l'oeil de De Zerbi Transféré cet été à l'AS Rome, Evan Ferguson s'est confié à la Gazzetta dello Sport. C'est à cette occasion que l'Irlandais a parlé de Roberto De Zerbi et de la tentative de l'entraîneur de l'OM de le recruter en janvier dernier. « De Zerbi avait dit que je pouvais devenir l'un des meilleurs attaquants de Premier League ? Il avait été très gentil, mais dans le foot, les choses changent vite », a d'abord expliqué Ferguson.