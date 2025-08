66M€ : Le PSG annonce son prochain transfert !

Après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG s’est rapidement mis au travail sur le mercato. Le club de la capitale a notamment bien avancé sur le dossier Illya Zabarnyi, qui semble néanmoins bloqué depuis quelques jours. Les Rouge-et-Bleu se voudraient cependant confiants quant au transfert du défenseur de Bournemouth.

C’est notamment le cas d’ Illya Zabarnyi . D’après les informations de L’Equipe, le PSG aurait trouvé un accord avec le défenseur central ukrainien dans la foulée du sacre en Ligue des champions . Mais deux mois plus tard, le joueur de 22 ans est toujours à Bournemouth . Le dossier semblerait même au point mort pour le moment, le club de Premier League réclamant une opération à 66M€ pour Illya Zabarnyi .

Le PSG ne désespère pas sur le mercato

Au PSG, on ferait toutefois savoir que l’Ukrainien sera bel et bien Parisien avant la fin du mercato selon le quotidien sportif français. Les Rouge-et-Bleu ne perdraient donc pas espoir pour Illya Zabarnyi et continueraient de pousser. À voir maintenant si un accord avec Bournemouth sera trouvé au cours des prochaines semaines pour ce transfert. À suivre...