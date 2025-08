Luis Enrique : Catastrophe annoncée au PSG ?

Après une saison 2024-2025 éreintante bien qu’historique après le sacre en Ligue des champions, le PSG s’apprête à lancer son exercice 2025-2026. Luis Enrique va néanmoins avoir du pain sur la planche pour gérer son effectif. Le technicien espagnol pourrait d’ailleurs courir droit vers une catastrophe si jamais il ne ménage pas assez son vestiaire.

65, c’est le nombre de matchs disputés par le PSG lors de la saison 2024-2025. La formation parisienne a disputé toutes les rencontres de toutes les compétitions, avec un sacre historique en Ligue des champions et un seul faux pas en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (défaite 0-3). Les hommes de Luis Enrique s’apprêtent désormais à lancer leur exercice 2025-2026. Le technicien espagnol va d’ailleurs avoir du pain sur la planche s’il veut éviter une catastrophe dans son vestiaire sur le plan physique.

«Nul n’est immunisé contre l’usure, le surmenage ou l’épuisement»

« Le surmenage est quelque chose qui existe dans tous les domaines, le sport de haut niveau y compris. L’effectif très riche du PSG et la stratégie de turnover voulue par Luis Enrique ont été le secret de la réussite, de cette fraîcheur qu’il a su trouver tout au long de la saison. Mais malgré le professionnalisme et tous les programmes de récupération qui existent désormais, nul n’est immunisé contre l’usure, le surmenage ou l’épuisement » a d’abord expliqué Cédric Quignon-Fleuret, psychologue du sport ayant officié à Bordeaux et Monaco, interrogé par Le Parisien.