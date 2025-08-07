OM : Le coup de main de Longoria pour boucler un transfert !

Prêté la saison dernière à Nîmes, Simon Ngapandouetnbu ne va pas s'éterniser à l'OM en cet été. En effet, le gardien camerounais est sur le point de faire définitiviement ses valises. Le voilà attendu prochainement du côté de Montpellier. L'officialisation serait imminente pour Ngapandouetnbu, son départ ayant été facilité par Pablo Longoria, président de l'OM.
Troisième dans la hiérarchie des gardiens à l'OM derrière Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, Simon Ngapandouetnbu va poursuivre sa carrière loin du club phocéen. En effet, comme annoncé ces derniers jours, le Camerounais va s'engager avec Montpellier, aujourd'hui en Ligue 2. Le MHSC ne déboursera pas la moindre indemnité de transfert, mais l'OM gardé 50% des droits de Ngapandouetnbu, tout en ayant négocié un bonus en cas de montée et une option prioritaire de rachat.
« On a un accord verbal avec Marseille »
Simon Ngapandouetnbu est donc désormais attendu du côté de Montpellier. Et pour boucler l'arrivée du Camerounais, le MHSC a pu compter sur l'aide des dirigeants de l'OM. En effet, pour Midi Libre, Laurent Nicollin a expliqué : « On avance bien. On a un accord verbal avec Marseille. Bruno (Carotti) a bien travaillé avec Medhi (Benatia) ».
« Il nous avait dit qu’il nous aiderait, il l’a fait »
« J’ai eu Pablo (Longoria) qui a été super et a joué le jeu. Quand on était allé à Marseille, il nous avait dit qu’il nous aiderait, il l’a fait. L’OM a facilité les choses pour qu’il vienne. Je le remercie », a poursuivi le président de Montpellier.