Transfert annulé : La discussion secrète à l’OM !

Amine Gouiri (25 ans) est devenu l’attaquant axial de l’OM en janvier dernier dans la foulée du départ d’Elye Wahi. Cependant, si Roberto De Zerbi était parvenu à ses fins grâce à son texto, c’est un international irlandais qui se serait installé à Marseille : Evan Ferguson.

A peine promu directeur du football de l’OM pendant la première quinzaine de janvier, Medhi Benatia a dû se plier en quatre en coulisses dans l’optique de vendre au mieux Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Le tout en lui dénichant un successeur à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Mission accomplie grâce à un accord avoisinant les 20M€ avec le Stade Rennais pour le transfert d’Amine Gouiri.

Roberto De Zerbi a encensé Evan Ferguson Avant que l’international algérien actuellement âgé de 25 ans dépose ses valises dans la cité phocéenne, la piste menant à Evan Ferguson a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. D’autant plus que l’attaquant irlandais de 20 ans a côtoyé Roberto De Zerbi à Brighton lorsque le coach de l’OM y officiait. Un joueur qu’il a toujours gardé en haute estime. « De Zerbi avait dit que je pouvais devenir l'un des meilleurs attaquants de Premier League ? Il avait été très gentil, mais dans le foot, les choses changent vite ». a confié Ferguson à la Gazzetta dello Sport.