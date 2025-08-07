OM : L'annonce inquiétante du clan Aubameyang !

Après un an en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l'OM. Recruté pour être la doublure d'Amine Gouiri, le Gabonais pourrait également dépanner avec sa polyvalence et évoluer pourquoi pas sur un côté. Mais voilà qu'à propos de cette possibilité, l'entourage d'Aubameyang ne serait pas très optimiste.
Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao ne pourra toutefois pas jouer tout de suite avec le club phocéen. Blessé, le Brésilien ne devrait être opérationnel qu'au retour de la trêve internationale de septembre. Qui va donc occuper le couloir gauche en son absence ? Alors que Jonathan Rowe montre de belles choses avec l'OM pendant cette préparation, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait également dépanner dans ce couloir.
« Son entourage qui dit que c'est impossible pour lui de jouer sur le côté »
Mais voilà que mettre Pierre-Emerick Aubameyang comme ailier ne serait pas une bonne idée pour l'OM. C'est ce qu'a expliqué Daniel Riolo, en se basant sur des échos venus de l'entourage du Gabonais. « Ça va être compliqué pour Aubameyang. Moi j'entends son entourage qui dit que c'est impossible pour lui de jouer sur le côté, il n'a plus la condition, il n'a plus l'âge », a-t-il confié lors de L'After Foot.
Rowe va-t-il rester à l'OM ?
Il va donc falloir faire sans Igor Paixao pour l'OM en ce début de saison. Dans le couloir gauche, Roberto De Zerbi aura la possibilité d'aligner Jonathan Rowe. A condition toutefois que l'Anglais reste à Marseille. Après un an, l'ancien de Norwich est courtisé cet été, lui qu'on annonce dans le viseur de clubs turcs ou encore italiens.