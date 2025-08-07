De Zerbi - OM : «Un drame» évité de peu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans son ouvrage « Le football selon Roberto De Zerbi », Salim Lamrani revient sur les moments clés de la carrière de l’entraîneur italien. L’un des épisodes les plus marquants est sans doute son arrivée sous haute tension à Benevento, en 2016, où hostilité, insultes et réaction instinctive ont marqué ses premiers pas au club.

Quand Roberto De Zerbi est nommé entraîneur de Benevento, en 2017, la nouvelle provoque immédiatement la colère des supporters. En cause : son passé à la tête du Foggia Calcio, rival historique. Salim Lamrani, dans l'ouvrage « Le football selon Roberto De Zerbi », raconte comment cette nomination a déclenché une violente hostilité chez les ultras locaux.

La banderole qui a fait dégoupiller De Zerbi « L’arrivée de Roberto de Zerbi n’a pas été de tout repos. En effet, une grande rivalité oppose les supporters de Foggia à ceux de Benevento, et ces derniers ont peu apprécié la nomination de l’ancien entraîneur de leur ennemi juré. Un immense message hostile, ouvertement xénophobe, peint sur la façade du stade Ciro Vigorito, et une manifestation des ultras accueillent le nouvel arrivant : « De Zerbi, gitan », en référence au terme utilisé par ces derniers pour designer les supporters de Foggia » peut-on lire dans l'ouvrage de Lamrani.