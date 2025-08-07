De Zerbi - OM : «Un drame» évité de peu !

Dans son ouvrage « Le football selon Roberto De Zerbi », Salim Lamrani revient sur les moments clés de la carrière de l’entraîneur italien. L’un des épisodes les plus marquants est sans doute son arrivée sous haute tension à Benevento, en 2016, où hostilité, insultes et réaction instinctive ont marqué ses premiers pas au club.
Quand Roberto De Zerbi est nommé entraîneur de Benevento, en 2017, la nouvelle provoque immédiatement la colère des supporters. En cause : son passé à la tête du Foggia Calcio, rival historique. Salim Lamrani, dans l'ouvrage « Le football selon Roberto De Zerbi », raconte comment cette nomination a déclenché une violente hostilité chez les ultras locaux.
La banderole qui a fait dégoupiller De Zerbi
« L’arrivée de Roberto de Zerbi n’a pas été de tout repos. En effet, une grande rivalité oppose les supporters de Foggia à ceux de Benevento, et ces derniers ont peu apprécié la nomination de l’ancien entraîneur de leur ennemi juré. Un immense message hostile, ouvertement xénophobe, peint sur la façade du stade Ciro Vigorito, et une manifestation des ultras accueillent le nouvel arrivant : « De Zerbi, gitan », en référence au terme utilisé par ces derniers pour designer les supporters de Foggia » peut-on lire dans l'ouvrage de Lamrani.
Le technicien a été retenu par son supérieur
La réaction de De Zerbi est immédiate et sans filtre. . « Ayant été élevé avec la haine du racisme, le sang du Brescian ne fait qu’un tour. En découvrant le message et en entendant la clameur hostile, fidèle à son tempérament et aux codes appris dans les rues de sa ville, il quitte en trombe le bureau du président, dévale les escaliers et se dirige vers les supporters pour leur exprimer le fond de sa pensée. Oreste Vigorita, visualisant déjà le drame, se précipite pour l’empêcher d’affronter seul une foule vindicative » a déclaré Lamrani au sujet de l'actuel coach de l'OM.