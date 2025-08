De Zerbi - OM : L’affaire de racisme qui l’a fait craquer

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », Salim Lamrani a dévoilé une anecdote qui en dit long sur le caractère de l'entraîneur marseillais. Arrivé à Benevento en 2017, le technicien italien avait été accueilli par une banderole raciste. Furieux, il avait alors décidé d'affronter les supporters, malgré l'opposition de son président.

« L’arrivée de Roberto de Zerbi n’a pas été de tout repos. En effet, une grande rivalité oppose les supporters de Foggia à ceux de Benevento, et ces derniers ont peu apprécié la nomination de l’ancien entraîneur de leur ennemi juré. Un immense message hostile, ouvertement xénophobe, peint sur la façade du stade Ciro Vigorito, et une manifestation des ultras accueillent le nouvel arrivant : « De Zerbi, gitan », en référence au terme utilisé par ces derniers pour designer les supporters de Foggia » a-t-il confié dans son livre.

Une bagarre a été évitée

Profondément antiraciste, De Zerbi avait dégoupillé. Il a fallu l’intervention de son président, Oreste Vigorita, pour éviter une bagarre. « Ayant été élevé avec la haine du racisme, le sang du Brescian ne fait qu’un tour. En découvrant le message et en entendant la clameur hostile, fidèle à son tempérament et aux codes appris dans les rues de sa ville, il quitte en trombe le bureau du président, dévale les escaliers et se dirige vers les supporters pour leur exprimer le fond de sa pensée. Oreste Vigorita, visualisant déjà le drame, se précipite pour l’empêcher d’affronter seul une foule vindicative » a déclaré Lamrani.