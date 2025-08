OM : «J'ai cru que tu avais le Covid», De Zerbi le détruit dans le vestiaire !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a terminé la saison 2024/2025 en tant que dauphin du PSG au classement de Ligue 1. Tout le long de la campagne, les caméras du service communication de l'OM a suivi le groupe entraîné par Roberto De Zerbi proposant ainsi un documentaire inside intitulé : Sans jamais rien lâcher. Une des séquences de vestiaire en ressort à l'encontre d'Amir Murillo.

«J'aimerais bien que quand on prend un but, on soit tous énervés comme Geronimo et comme moi»

Après avoir encaissé des buts de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Neal Maupay, Elye Wahi et Ulisses Garcia, André Ayew a converti une passe d'Antoine Joujou en but, sauvant ainsi l'honneur des Havrais. Score final 5 buts à 1. Dans le vestiaire de l'OM, Roberto De Zerbi a communiqué son mécontentement concernant le but encaissé partagé par les caméras de l'Olympique de Marseille pour l'épisode 4 de la série Sans jamais rien lâcher disponible sur le compte YouTube de l'OM. « J'aimerais bien que quand on prend un but, on soit tous énervés comme Geronimo et comme moi. Après, il y a 2 milliards de choses positives ».