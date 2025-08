Mercato : L’OM confirme un premier coup dur 

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la saison de Ligue 1 approche à grands pas, Roberto De Zerbi doit déjà faire face à un petit imprévu. Arrivé en provenance du RC Lens cet été, Facundo Medina ne pourra pas disputer la première journée du championnat face au Stade Rennais, en raison d'une suspension héritée de la saison passée.

De Zerbi déjà sous le charme

En conférence de presse samedi soir, ce dernier n’a pas tari d’éloges sur l’état d’esprit et la qualité du défenseur argentin. « Medina peut jouer dans l’axe lorsqu’on évolue à quatre derrière, ou occuper un rôle plus excentré dans une phase de possession à trois. Il est différent de Garcia et Murillo, et il a une mentalité tellement positive qu’il pourrait jouer n’importe où » a déclaré De Zerbi.