Transferts - OM : Le coup de fil surprise à un champion du monde !

Longtemps indécis, le dossier Igor Paixao a finalement débouché sur son arrivée à l'OM. Présenté à la presse ce lundi, l'ailier, devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club, a expliqué les raisons de sa venue. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a contacté un ancien champion du monde, Paulo César, pour lui demander des renseignements sur la ville de Marseille.

Longtemps courtisé par Leeds , Igor Paixao a finalement dit oui à l’ OM . L’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a rejoint le club marseillais contre un chèque de 35M€, ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l’histoire de l’ OM . Mais avant de donner son accord à Medhi Benatia et Pablo Longoria, Paixao s’est longuement renseigné sur la ville de Marseille.

Paixao a demandé des conseils

Pour ce faire, Paixao aurait demandé des conseils à Tulio de Melo, ancien joueur devenu agent, et passé un coup de fil à Paulo César, champion du monde en 1970 et passé par l’OM entre 1974 et 1975. Comme indiqué par la Provence, ce dernier lui a expliqué les spécificités de la ville et la ferveur dans le stade. Le père de Paixao s’est aussi rendu dans la cité phocéenne pour prendre la température.