OM : Un transfert surprise est annoncé à l'étranger !

Avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixão, l’attaque de l’Olympique de Marseille va changer de visage cette saison. Et certains joueurs pourraient bien être victimes de ce changement, avec notamment Jonathan Rowe qui pourrait être poussé vers la sortie d’ici la fin du mercato.

Certains se posent déjà la question concernant l’avenir de Rowe dans le projet de l’OM, come Walid Acherchour. « La question que je me pose avec Jonathan Rowe c’est : est-ce qu’il va rester au club ? » a-t-il annoncé, sur RMC Sport. « Aubameyang est capable de jouer à gauche, Paixao, tu as mis 35M€, c’est pour qu’il joue et le développer. Je sais que Rowe a un gros marché en Italie, en Premier League. Il a fait de belles choses en Championship. Il a une cote. Il peut rester à l’OM, il peut être intéressant en rotation »