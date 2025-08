Transfert : Il signe à l'OM et rêve déjà d'une autre équipe !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Igor Paixão était présent en conférence de presse ce lundi à l’occasion de sa présentation. Le transfuge du Feyenoord Rotterdam a notamment évoqué le montant de son transfert et il espère que rejoindre Marseille lui ouvrira ensuite les portes de la sélection brésilienne.

Après de longues semaines de négociations, l’ OM a fini par réussir à s’attacher les services d’ Igor Paixão . Les dirigeants marseillais ont notamment dû composer avec la concurrence de Leeds dans ce dossier et ont finalement décider de formuler une offre estimée à 35M€ bonus compris pour convaincre le Feyenoord Rotterdam de céder l’ailier âgé de 25 ans. Ce dernier est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club.

Un transfert à 35M€ qui « augmente la responsabilité »

« Je pense que ça augmente la responsabilité, c’est certain », a confié Igor Paixão ce lundi en conférence de presse quand il a été interrogé sur le montant de son transfert à l’OM. « Mais c’est une pression médiatique. Ce n’est pas juste à cause du montant du transfert. On doit montrer autre chose. Je vais le prouver à l’entraînement comme en match, et je suis sûr que ça se passera bien. Je vais tout faire pour que cela en vaille vraiment la peine. »