C’est terminé, l’OM a bouclé un transfert à 18M€

Agé de 25 ans, Timothy Weah aurait obtenu gain de cause. Désireux de se rendre à l'OM, l'ailier américain aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria, mais aussi avec la Juve. Selon les informations dévoilées par la presse italienne ce mardi, le joueur formé au PSG devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures.

L’OM ne s’arrête plus. Depuis le lancement du mercato, six joueurs ont été annoncés : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, présenté à la presse ce lundi. Et il faut encore s’attendre à des surprises cet été puisque l’OM envisage de recruter quatre autres joueurs.