L’OM a bouclé un renfort en secret

Depuis plusieurs semaines, l'OM aurait entamé une collaboration avec Enrica Tarchi, l’ex-cheffe du service presse de la Juventus. Passée par l'agence ONE, elle aurait déjà débuté son travail au sein du club marseillais. Elle pourrait être accompagnée du journaliste Bel‑Abbes Bouaissi, présent sur la chaîne beIN SPORTS depuis son lancement en France.

L’ OM fait évoluer son organigramme. Il y a quelques jours, le club marseillais a officialisé la venue d ’Alessandro Antonello au poste de directeur général. Il devrait être suivi de Bel‑Abbes Bouaissi. Journaliste et producteur pour beIN SPORTS, il devrait prendre la succession d’ Elodie Malatrait au poste de directeur de la communication.

Une nouvelle équipe sera constituée autour de lui. Parmi sa garde rapprochée, on devrait retrouver Enrica Tarchi . Selon les informations de Tutto Juve, l’ancienne cheffe du service presse de la Juventus devrait intégrer l’ OM . A en croire Thierry Cros, ce serait même déjà fait.

Une ancienne de la Juventus débarque

Comme indiqué par le journaliste, Tarchi aurait débuté sa mission il y a déjà quelques jours, dans le plus grand des secrets. L’OM semble vouloir s’appuyer sur une communicante d’expérience, ancienne alliée de l'agent Mino Raiola et passée notamment par l’agence ONE au début de sa carrière.