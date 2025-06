OM : «Un diamant brut», le transfert qui va enflammer Marseille

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato estival bat son plein, le journaliste Pierre Gerbeaud a conseillé à l'OM de se jeter sur un nouvel ailier droit nommé Neyser Villarreal. Evoluant en Colombie, ce jeune joueur de 20 ans pourrait faire le plus grand bien à Roberto de Zerbi qui vient, tout juste, de perdre Luis Henrique, parti à l'Inter.

Alors que Luis Henrique vient de rejoindre l ’Inter, l’OM pourrait se jeter sur un nouvel ailier droit. Et selon Pierre Gerbeaud , un profil intéressant se trouve en Colombie. Sous contrat avec Millonarios, Neyser Villarreal pourrait être une bonne pioche. Pour Football Club Marseille, le journaliste a présenté le profil de ce joueur.

« Neyser Villarreal est un diamant brut du football colombien. À 20 ans, il a déjà montré une efficacité impressionnante avec Millonarios, que ce soit en pointe ou sur les ailes. En avant-centre, son sens du placement et sa finition sont remarquables. Sur l’aile droite, son pied fort, il combine vitesse, puissance et précision dans ses centres ou ses débordements. À gauche, il repique efficacement dans l’axe pour créer des décalages, même si son pied gauche reste un point à améliorer » a déclaré Gerbeaud.

Un joueur fait pour De Zerbi ?

Même si Villarreal n’est pas encore un joueur fini, son prix relativement attractif représente une jolie opportunité pour l’OM. « Ce qui impressionne chez Villarreal, c’est sa mentalité. Il a le caractère pour supporter la pression d’un grand club comme l’OM et ne se laisse pas intimider, même face à des défenseurs expérimentés (…) Avec un coût de transfert modeste (6 millions d’euros cet hiver ou libre en 2026) et un salaire abordable, Villarreal est un pari à faible risque avec un potentiel de revente élevé. Sous la direction d’un entraîneur comme De Zerbi, qui sait polir les jeunes talents, il pourrait devenir une révélation en Europe et enflammer les supporters marseillais » a lâché Gerbeaud.