OM : La terrible blessure qui l’oblige à dire stop !

Invité du Podcast des Légendes, Jérôme Gnako est revenu sur la fin brutale de sa carrière de footballeur professionnel. À 28 ans, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a été contraint d’arrêter à cause d’une arthrose avancée aux deux genoux. Une blessure irréversible qui a mis un terme à tous ses espoirs.

En 1996, Jérôme Gnako cherche à rebondir. Il évoque des contacts avec le Torino, en Italie, qui n’aboutissent pas. Il rejoint alors l’OM pour s’entraîner. Pendant plusieurs semaines, tout se passe bien : il est en forme, convainc à l’entraînement et intéresse l’entraîneur Rolland Courbis. Mais une alerte physique vient tout remettre en question. Un premier genou gonfle sans cause apparente. Après quelques jours de repos, il reprend, mais la douleur revient, cette fois aux deux genoux.

La terrible nouvelle pour Gnako « J’ai été mis au repos pendant une semaine, et quand je suis revenu, pareil, les deux genoux cette fois… J’ai fait des examens, et on m’a décelé une usure prématurée du cartilage dans les deux genoux. De l’arthrose des genoux en fait. Il n’y avait plus de cartilage. Ça s’est arrêté là. En fait, quand tu n’as plus de cartilage, tu as les genoux d’un papy de 70 ans… » a confié Gnako lors d'un entretien accordé au Podcast des Légendes.