Zidane débarque à l’OM pour son nouveau challenge !

Au moment d'effectuer sa formation d'entraîneur, Zinedine Zidane a donc passé différentes étapes en effectuant notamment un stage du côté de l'OM pour débuter son nouveau challenge. L'ancien meneur de jeu du Real Madrid s'est confié sans détour à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE.

Pressenti pour venir assurer la succession de Didier Deschamps en équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane devrait donc poursuivre tranquillement sa reconversion d'entraîneur. Une reconversion qui avait brillamment démarré avec deux passages très remarqués sur le banc du Real Madrid, mais avant cela, Zidane avait dû valider diverses étapes au moment de passer ses diplômes d'entraîneur...

Zidane et son nouveau challenge d'entraîneur En 2022, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Zinedine Zidane se livrait sur les débuts de sa reconversion d'entraîneur : « Je voulais rester dans le foot mais je ne pensais pas entraîner. C’est pour ça que je commence par une formation de manager sportif au CDES (Centre de droit et d’économie du sport) à Limoges, pendant deux ans et demi. Petit à petit, je me disais que ce n’était pas ça, finalement. Le terrain remontait. Il commençait à me manquer. Et j’ai commencé ma formation d’entraîneur. Là, j’ai dit : “Il se passe quelque chose.” On allait dans les clubs pour le BEPF avec Guy (Lacombe), Franck Thivillier et Patrick Pion, qui étaient nos responsables à la FFF. Il y avait également le DTN, François Blaquart. C’étaient des gens bienveillants, géniaux, avec qui j’avais un feeling », confie Zidane, qui est notamment passé par l'OM au cours de cette formation !