Zidane débarque à l’OM pour son nouveau challenge !

Au moment d'effectuer sa formation d'entraîneur, Zinedine Zidane a donc passé différentes étapes en effectuant notamment un stage du côté de l'OM pour débuter son nouveau challenge. L'ancien meneur de jeu du Real Madrid s'est confié sans détour à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE.
Pressenti pour venir assurer la succession de Didier Deschamps en équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane devrait donc poursuivre tranquillement sa reconversion d'entraîneur. Une reconversion qui avait brillamment démarré avec deux passages très remarqués sur le banc du Real Madrid, mais avant cela, Zidane avait dû valider diverses étapes au moment de passer ses diplômes d'entraîneur...
Zidane et son nouveau challenge d'entraîneur
En 2022, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Zinedine Zidane se livrait sur les débuts de sa reconversion d'entraîneur : « Je voulais rester dans le foot mais je ne pensais pas entraîner. C’est pour ça que je commence par une formation de manager sportif au CDES (Centre de droit et d’économie du sport) à Limoges, pendant deux ans et demi. Petit à petit, je me disais que ce n’était pas ça, finalement. Le terrain remontait. Il commençait à me manquer. Et j’ai commencé ma formation d’entraîneur. Là, j’ai dit : “Il se passe quelque chose.” On allait dans les clubs pour le BEPF avec Guy (Lacombe), Franck Thivillier et Patrick Pion, qui étaient nos responsables à la FFF. Il y avait également le DTN, François Blaquart. C’étaient des gens bienveillants, géniaux, avec qui j’avais un feeling », confie Zidane, qui est notamment passé par l'OM au cours de cette formation !
Zidane en stage à l’OM
« On est allés en stage à l’OM de Bielsa, au Bayern Munich avec Guardiola. J’étais pote avec lui. On s’est toujours bien entendus. J’adorais discuter des petits détails. On parlait des mêmes choses, avec Pep. Il n’était pas là pour m’en mettre plein la tête mais juste m’aiguiller. J’ai découvert les ficelles, notamment dans la relation à l’autre, avec ton joueur. J’ai aussi aimé aller à Lorient en stage et à Rennes pour mes échanges avec Christian Gourcuff. Je regardais, j’écoutais mais tout le monde me disait ensuite de faire avec ce que j’avais dans les tripes, avec mes convictions. J’ai un peu pioché chez les uns, chez les autres, mais surtout dans l’organisation : comment tu prépares un petit match, pourquoi tu ne fais pas ça à un moment, pourquoi tu vas plus au vert à cette période. Sur ça, je n’avais pas de recul dans la préparation. Après, sur le foot, je savais », poursuit Zinedine Zidane.