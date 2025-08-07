Mercato - OM : Le coup de main inattendu après la catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est officiel depuis quelques jours, Igor Paixao est aujourd'hui un joueur de l'OM. Toutefois, le Brésilien étant blessé, il va falloir patienter un peu avant de le voir faire ses grands débuts. Un coup dur donc pour le club phocéen et Paixao, mais voilà qu'au final, ça pourrait être un mal pour un bien. Explications.

A 25 ans, Igor Paixao a décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière. En effet, cet été, le Brésilien a quitté le Feyenoord pour rejoindre l'OM, qui n'a pas hésité à faire de lui la recrue la plus chère de l'histoire à Marseille. Alors que Paixao sera très attendu, ses débuts ne seront pas pour tout de suite étant donné qu'il est blessé. Un contre-temps qui va toutefois donner la possibilité au nouveau joueur de l'OM d'apprendre le français.

« Sa blessure lui donne du temps pour apprendre le français ! » Pour La Provence, Boudewijn Zenden a d'ailleurs expliqué à quel point l'apprentissage du français était primordial. L'ancien joueur de l'OM a ainsi fait savoir : « Que doit-il fait pour bien s'intégrer ? J'ai toujours dit que le mieux à faire était d'apprendre le français. Cela facilite l'intégration. Au niveau du terrain, il doit marquer vite, être performant, décisif d'une manière ou d'une autre. Plus le temps passera sans qu'il y parvienne, plus ce sera dur. Le plus vite sera donc le mieux. Sa blessure lui donne du temps pour apprendre le français ! Le connaitre m'avait aidé, j'ai mieux compris ce qu'il fallait faire à l'OM, ce que les gens attendaient de moi. A mon époque, c'était un peu particulier ».