OM : Surprise à 20M€ pour ce transfert !

Revoilà Timothy Weah en Ligue 1 ! Après des expériences au PSG et au LOSC, l’international américain va maintenant découvrir l’OM, puisqu’il s’est engagé avec le club phocéen sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Un transfert qui pourrait atteindre environ 20M€ pour le joueur de 25 ans, alors que l’on parlait plus de 18M€ auparavant.
Le mercato estival est l’un des moments les plus appréciés par Pablo Longoria et ce dernier est encore une fois en train de le prouver. Pour le moment, le président de l'OM a déjà enregistré l’arrivée de six nouveaux joueurs et ce n’est pas terminé.
Weah est le dernier arrivé
Mercredi soir, l’OM a d’ailleurs officialisé l’arrivée de sa sixième recrue. Pisté depuis plusieurs semaines, Timothy Weah a enfin posé ses valises à Marseille en provenance de la Juventus de Turin. L’international américain s’est engagé sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.
Weah pourrait coûter plus cher que prévu à l’OM
Dans la foulée de l’officialisation de l’arrivée de Timothy Weah à l’OM, la Juventus de Turin a dévoilé à travers un communiqué les montants de cette opération. Ainsi, le prêt de l’Américain va coûter 1M€ à Pablo Longoria et l’option d’achat sera de l’ordre de 14,4M€ et sera payable en quatre ans. De plus, des bonus sont compris dans l’opération et ils pourraient atteindre au total 4,1M€. Si le transfert de l’attaquant se concrétise, il pourrait donc coûter 19,5M€ à Marseille, alors qu’auparavant on parlait plutôt d’une somme de 18M€.