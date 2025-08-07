OM : Surprise à 20M€ pour ce transfert !

Alexis Brunet

Revoilà Timothy Weah en Ligue 1 ! Après des expériences au PSG et au LOSC, l’international américain va maintenant découvrir l’OM, puisqu’il s’est engagé avec le club phocéen sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Un transfert qui pourrait atteindre environ 20M€ pour le joueur de 25 ans, alors que l’on parlait plus de 18M€ auparavant.

Le mercato estival est l’un des moments les plus appréciés par Pablo Longoria et ce dernier est encore une fois en train de le prouver. Pour le moment, le président de l'OM a déjà enregistré l’arrivée de six nouveaux joueurs et ce n’est pas terminé.

Weah est le dernier arrivé Mercredi soir, l’OM a d’ailleurs officialisé l’arrivée de sa sixième recrue. Pisté depuis plusieurs semaines, Timothy Weah a enfin posé ses valises à Marseille en provenance de la Juventus de Turin. L’international américain s’est engagé sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.