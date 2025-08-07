Rupture avec l’OM, son prochain club est connu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jonathan Rowe a bouclé sa première saison à l’OM… et serait-il possible qu’elle soit sa seule et unique ? L’attaquant latéral anglais de 22 ans pourrait plier bagage puisque le club se serait mis d’accord en interne pour le montant de son transfert. Refusant la Turquie, Rowe serait ciblé par l’Atalanta en Serie A.

L’Olympique de Marseille est particulièrement actif sur le marché des transferts. Contrairement à son rival historique qu’est le PSG et qui compte seulement une recrue à ce jour (Renato Marin), la direction du club phocéen à renforcer plusieurs compartiments du groupe entraîné par Roberto De Zerbi. Sur le plan offensif, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao ont débarqué, en y ajoutant le polyvalent Timothy Weah attaquant de formation reconverti au poste de latéral droit à la Juventus.

20M€ pour Jonathan Rowe ? Il se trouve que Jonathan Rowe (22 ans) pourrait en payer les frais au vu des informations communiquées dans la presse ces dernières heures. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient fixé une indemnité de transfert de départ pour l’ailier anglais arrivé l’été dernier de Norwich : 20M€. Un montant qui refroidirait les ardeurs de Fenerbahçe et le Besiktas d’après Sacha Tavolieri.