Transfert à 50M€ : Le PSG est tombé d’accord pour un attaquant ?

A un peu plus de trois semaines de la clôture du mercato estival prévu pour le 1er septembre, Randal Kolo Muani n’est pas encore un joueur de la Juventus. Et ce, bien que le comité directeur du Paris Saint-Germain soit enclin à l’idée de se séparer de l’international français. Une avancée économique significative semble être à signaler entre les parties concernées. Explications.

Le feuilleton Randal Kolo Muani sur le point de connaître son dénouement après des semaines de rumeurs ? Pendant son séjour aux États-Unis en juin dernier pour la Coupe du monde des clubs, l’attaquant prêté sans option d’achat par le PSG à la Juventus pour la seconde partie de saison 2024/2025 communiquait ses intentions à Tuttosport pour la suite des opérations. « J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ».

Accord convenu entre le PSG et la Juventus sur la valeur de Kolo Muani ? Cependant, plus d’un mois est passé, et Randal Kolo Muani n’est toujours pas un joueur de la Juventus. Pourtant, la Gazzetta dello Sport affirme dans son édition de ce jeudi qu’un terrain d’entente serait sur le point d’être trouvé entre les dirigeants du PSG et leurs homologues bianconeri au sujet de l’indemnité du transfert, à savoir 45 voire 50M€. Désormais, ça discuterait en coulisses au sujet des diverses conditions entourant l’option d’achat qui ne sera autre qu’une obligation d’achat comme rapporté par le journaliste Guillaume Pacini.