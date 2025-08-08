Weah - OM : Transfert annulé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines de négociations, l'OM a obtenu le prêt avec obligation d'achant de Timothy Weah, qui rejoint donc Marseille 25 ans après son père. Et pourtant, tout n'avait pas été facile pour cette signature. Directeur sportif de l'OM à cette époque, Marcel Dib révèle que quelques mois plus tôt, le Ballon d'Or 1995 avait annulé son transfert alors que tout était bouclé.

Bien que son passage n'ait pas marqué les esprits, George Weah a bien évolué à l'OM où il a signé en novembre 2000. Mais Marcel Dib, qui était alors directeur sportif du club phocéen, raconte que quelques mois plus tôt, le Ballon d'Or 1995 avait annulé son transfert à Marseille alors que tout était bouclé.

Weah avait d'abord dit non à son transfert à l'OM « C'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit : ''Je sais que vous cherchez un attaquant. Comme la première fois je devais signer et que ça s'est mal passé, je viens.'' Il se sentait un peu redevable », explique-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de révéler le premier échec de la signature de George Weah.