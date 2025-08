Le PSG vend la mèche pour un transfert historique ?

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Liverpool semble prêt à faire de Bradley Barcola la plus grosse vente de l'histoire du PSG, en coulisses, le club parisien semble expliquer que le fair-play financier restait une menace. Autrement dit, malgré les gains impressionnants la saison dernière, le club de la capitale pourrait bien se résoudre à vendre son ailier pour plus de 100M€.

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Liverpool serait très chaud à l'idée de recruter Bradley Barcola . Les Reds seraient prêts à débourser plus de 100M€ pour recruter l'ailier du PSG , ce qui en ferait la plus grosse vente de l'histoire du club parisien. Un record jusque-là détenu par Neymar qui avait rejoint Al-Hilal pour 90M€ en 2013.

Un discours inquiétant du PSG en coulisses ?

Et alors que le PSG ne semble pas vendeur, L'EQUIPE précise toutefois que dans les négociations menées avec Lille et Bournemouth pour Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club de la capitale laisse filtrer que le fair-play financier et un contrôle de l'UEFA restent une menace. Une façon de justifier sa fermeté dans les négociations. Et s'il s'agit d'un vrai argument, le PSG devra peut-être céder face à une grosse offre de Liverpool pour Barcola. Indirectement, le club parisien a ainsi peut-être vendu la mèche pour ce transfert...