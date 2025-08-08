Mercato - PSG : La colère de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Après avoir officialisé l'arrivée de Renato Marin, le PSG devrait annoncer deux nouveaux transferts dans un avenir proche. En effet, la signature de Lucas Chevalier ne serait plus qu'une question d'heures, tandis que celle d'Illia Zabarnyi devrait avoir lieu avant la fin de la semaine. Malgré tout, Luis Enrique serait en colère, parce qu'il voulait récupérer ces deux joueurs dès la reprise des entrainements.

Depuis l'ouverture du mercato estival, Luis Campos n'a bouclé qu'un seul transfert : celui de Renato Marin. Ayant lancé timidement sa campagne de recrutement, le PSG a décidé de passer à la vitesse supérieure.

PSG : Chevalier et Zabarnyi arrivent trop tard ? D'après Le Parisien, la visite médicale de Lucas Chevalier était programmée ce vendredi matin. Sa signature au PSG, et ce, pour une durée de cinq saisons, serait donc imminente. De son côté, Illia Zabarnyi devrait rejoindre le club de la capitale avant lundi. Malgré tout, Luis Enrique n'est pas totalement satisfait, et ce, parce qu'il voulait que ses deux recrues soient présentes pour la reprise des entrainements de son groupe. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Fabrice Hawkins, présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir.