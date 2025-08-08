Après Chevalier, le PSG va boucler ce transfert !

Amadou Diawara

Alors qu'un accord total a été trouvé, Lucas Chevalier va passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de signer un contrat de cinq ans avec le PSG. Dans la foulée, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compterait boucler le transfert d'Illia Zabarnyi, avec qui il aurait déjà trouvé un terrain d'entente.

Lucas Chevalier est destiné à rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. D'après Le Parisien, un accord total a été trouvé pour le transfert du joueur de 23 ans. Comme indiqué par le média français, Lucas Chevalier est supposé passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons avec le PSG.

Après Chevalier, le PSG veut recruter Zabarnyi Après le transfert de Lucas Chevalier, qui couterait 40M€ (plus bonus), le PSG a déjà identifié sa prochaine recrue. A en croire Le Parisien, les hautes sphères du club rouge et bleu sont déterminées à s'attacher les services d'Illia Zabaryi avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.