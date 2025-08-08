«Qu’il s’en aille», le PSG pousse une star vers la sortie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des mois, la place du gardien dans l'effectif du PSG suscite de nombreuses interrogations. Le club a déjà trouvé le remplaçant idéal à Gianluigi Donnarumma puisque Lucas Chevalier se rapproche grandement d'une arrivée au PSG. Dans la tête des dirigeants, l'idée est claire : placer le Lillois en numéro un et ainsi voir l'Italien quitter la capitale.

Parfois épinglé pour son irrégularité et ses erreurs, Gianluigi Donnarumma semble être gentiment poussé vers la sortie. Le PSG a fait son choix et a trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Les deux gardiens pourraient ainsi cohabiter mais la direction espère trouver une porte de sortie pour l'ancien Milanais.

55M€ pour Lucas Chevalier Ces dernières semaines, le PSG a tenté de convaincre le LOSC de lui céder Lucas Chevalier. Le club nordiste a fini par craquer et le joueur de 23 ans arrive à la capitale pour signer son nouveau contrat. « 55M€ pour Chevalier (43M + 12M€). Le PSG a l’habitude de mettre des gros bonus. Désiré Doué aussi, c’était 20M€. C’est un contrat de cinq saisons, il passera sa visite médicale demain. Si l’acheter et le prêter dans la foulée a été évoquée ? Non, ça n’a jamais été évoqué » précise Fabrice Hawkins, journaliste, dans l'After Foot sur RMC.