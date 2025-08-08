«Qu’il s’en aille», le PSG pousse une star vers la sortie !

Depuis des mois, la place du gardien dans l'effectif du PSG suscite de nombreuses interrogations. Le club a déjà trouvé le remplaçant idéal à Gianluigi Donnarumma puisque Lucas Chevalier se rapproche grandement d'une arrivée au PSG. Dans la tête des dirigeants, l'idée est claire : placer le Lillois en numéro un et ainsi voir l'Italien quitter la capitale.
Parfois épinglé pour son irrégularité et ses erreurs, Gianluigi Donnarumma semble être gentiment poussé vers la sortie. Le PSG a fait son choix et a trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Les deux gardiens pourraient ainsi cohabiter mais la direction espère trouver une porte de sortie pour l'ancien Milanais.
55M€ pour Lucas Chevalier
Ces dernières semaines, le PSG a tenté de convaincre le LOSC de lui céder Lucas Chevalier. Le club nordiste a fini par craquer et le joueur de 23 ans arrive à la capitale pour signer son nouveau contrat. « 55M€ pour Chevalier (43M + 12M€). Le PSG a l’habitude de mettre des gros bonus. Désiré Doué aussi, c’était 20M€. C’est un contrat de cinq saisons, il passera sa visite médicale demain. Si l’acheter et le prêter dans la foulée a été évoquée ? Non, ça n’a jamais été évoqué » précise Fabrice Hawkins, journaliste, dans l'After Foot sur RMC.
Le PSG veut voir Donnarumma partir
Pour son gardien numéro un, le PSG semble avoir fait son choix entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma. Et c'est vers le Français que le club souhaite se tourner, obligeant ainsi l'Italien à quitter les lieux. « La semaine passée, ils ont même dit à Donnarumma de faire la place pour Chevalier. Dans l’esprit de Luis Enrique, il arrive pour être numéro un. Si l’Italien reste dans l’effectif, il va se donner à fond. Le PSG le sait, et c’est pour ça qu’il veut qu’il s’en aille » ajoute Fabrice Hawkins.