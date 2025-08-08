Transfert à l’OM : Son «frère» signe, c’est la fête à Marseille

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De Lille à Marseille, Angel Gomes et Timothy Weah se sont retrouvés dans l’un des plus grands clubs français : l’OM. Les deux anciens coéquipiers au LOSC pourraient faire des étincelles ensemble au Vélodrome. Ce à quoi a fait allusion Gomes en accueillant son « frère ».

Timothy Weah a déposé ses valises à Marseille cette saison après son atterrissage à Marignane mardi soir. Ce qui a mis un terme à un long feuilleton aux multiples rebondissements dont un clash entre le représentant de l’international américain ainsi que Damien Comolli, directeur général de la Juventus. Finalement, Weah a signé à l’OM par le biais d’un prêt payant à 1M€ et d’une option d’achat supérieure à 14M€.

«Mon gars Tim. Je suis tellement content que tu aies rejoint le club» Le polyvalent attaquant latéral capable de jouer au poste d’arrière droit a retrouvé Angel Gomes qu’il a connu au LOSC entre 2020 et 2023. L’occasion pour la première recrue estivale de l’OM de lui adresser un message via les médias du club. « Mon gars Tim. Je suis tellement content que tu aies rejoint le club. J'ai hâte que nous commencions. J'ai hâte que nous travaillons à nouveau. Et j'espère que nous pourrons apporter un peu de joie. Et ramener des trophées ».