Transfert historique : Le coup de pression à l'OM !

Cet été, un record a sauté du côté de l'OM. Recruté pour 35M€ en provenance de Feyenoord, Igor Paixao est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Forcément, compte tenu de cet investissement, le Brésilien ne sera pas regardé et jugé de la même manière que d'autres à l'OM. La pression sera ainsi sur les épaules de Paixao et ça a été confirmé par Boudewijn Zenden.

Le dossier Igor Paixao en a connu des rebondissements. Longtemps bloqué par le Feyenoord, qui attendait une fortune, le Brésilien a fini par obtenir ce qu'il voulait, à savoir un transfert à l'OM. Il faut dire que le club phocéen a cassé la tirelire pour avoir Paixao. Moyennant 35M€, l'ailier gauche est ainsi devenu la recrue la plus chère de l'histoire à Marseille.

« J'espère pour lui qu'il va marquer vu le prix payé » Compte tenu de cette étiquette de joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, Igor Paixao aura une grosse pression sur les épaules. A ce propos, Boudewijn Zenden, ancien du club phocéen, a confié pour La Provence : « Igor Paixao est un ailier, avec pas mal de vitesse, qui driblle beaucoup pour déborder sur son côté. Il est assez efficace devant le but. Il va marquer des buts. En tout cas, je l'espère pour lui et les supporters de l'OM vu le prix payé par le club pour l'engager. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les équipes payent pas mal pour les transferts. Cela s'est calmé pendant un moment, mais les prix remontent désormais ».