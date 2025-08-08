Donnarumma : 30M€, ça brûle au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait s’écrire loin du PSG. Le gardien italien voit son contrat expirer en juin 2026, et n’a pas prolongé avec Paris, qui de son côté, boucle la signature de Lucas Chevalier. D’après la presse italienne, les dirigeants parisiens pourraient vendre le numéro 99 contre 30M€, alors que plusieurs cadors sont intéressés.

De quoi sera fait l’avenir de Gianluigi Donnarumma ? Sous contrat jusqu’en juin 2026, le gardien de 26 ans a refusé de prolonger avec le PSG. Surtout, l’Italien sait depuis plusieurs jours qu’un certain Lucas Chevalier va débarquer au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Donnarumma, c'est 30M€ Si une cohabitation entre les deux hommes est possible cette saison, les dirigeants parisiens ne l’entendent pas de cette oreille et souhaitent se séparer de Donnarumma afin d’éviter un départ libre l’été prochain. A en croire les dernières indiscrétions d’Alfredo Pedulla, le PSG a fixé le prix de son gardien entre 25M€ et 30M€ pour cet été.