Donnarumma : 30M€, ça brûle au PSG !

L’avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait s’écrire loin du PSG. Le gardien italien voit son contrat expirer en juin 2026, et n’a pas prolongé avec Paris, qui de son côté, boucle la signature de Lucas Chevalier. D’après la presse italienne, les dirigeants parisiens pourraient vendre le numéro 99 contre 30M€, alors que plusieurs cadors sont intéressés.
De quoi sera fait l’avenir de Gianluigi Donnarumma ? Sous contrat jusqu’en juin 2026, le gardien de 26 ans a refusé de prolonger avec le PSG. Surtout, l’Italien sait depuis plusieurs jours qu’un certain Lucas Chevalier va débarquer au sein de l’effectif de Luis Enrique.
Donnarumma, c'est 30M€
Si une cohabitation entre les deux hommes est possible cette saison, les dirigeants parisiens ne l’entendent pas de cette oreille et souhaitent se séparer de Donnarumma afin d’éviter un départ libre l’été prochain. A en croire les dernières indiscrétions d’Alfredo Pedulla, le PSG a fixé le prix de son gardien entre 25M€ et 30M€ pour cet été.
Plusieurs cadors sont intéressés
Un prix attractif, alors que le champion d’Europe ne manque pas de prétendants. Selon le journaliste italien, ce sont à la fois Chelsea, Manchester City, et le Bayern Munich qui le surveillent de près. Ce dernier précise que le club bavarois s’est manifesté il y a quelques jours, tandis que la formation de Pep Guardiola pourrait également tenter de recruter Donnarumma libre l’été prochain, tout comme certains clubs italiens. Affaire à suivre...