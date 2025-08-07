Mercato : Un joueur irréprochable débarque au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais confirmé, Lucas Chevalier va quitter le LOSC afin de s’engager en faveur du PSG dans les prochaines heures. Le gardien de 23 ans va passer sa visite médicale ce vendredi avant l’officialisation de l’opération. Malgré une immense volonté de rejoindre Paris depuis plusieurs semaines, le Français est resté irréprochable dans son comportement à Lille.

Le PSG s’apprête à boucler deux énormes coups ! Discret sur son mercato estival, le club de la capitale lance les grandes manœuvres avec l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier. Un accord total a été trouvé entre Paris et le LOSC autour d’un montant de 40M€ (55M€ avec bonus) pour le transfert du gardien de 23 ans.

Lucas Chevalier arrive au PSG Lucas Chevalier va désormais rallier le PSG. Sa visite médicale est prévue pour vendredi annonce le Parisien. Du côté de l’Equipe, on annonce que le LOSC a fait un bel effort dans ce dossier compliqué. Si initialement, Olivier Létang ne souhaitait pas s’en séparer avant d’avoir recruté son remplaçant, le président lillois a fait un geste en le laissant partir, connaissant la volonté du joueur de rejoindre le PSG.