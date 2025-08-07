Mercato : Un joueur irréprochable débarque au PSG !

C’est désormais confirmé, Lucas Chevalier va quitter le LOSC afin de s’engager en faveur du PSG dans les prochaines heures. Le gardien de 23 ans va passer sa visite médicale ce vendredi avant l’officialisation de l’opération. Malgré une immense volonté de rejoindre Paris depuis plusieurs semaines, le Français est resté irréprochable dans son comportement à Lille.
Le PSG s’apprête à boucler deux énormes coups ! Discret sur son mercato estival, le club de la capitale lance les grandes manœuvres avec l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier. Un accord total a été trouvé entre Paris et le LOSC autour d’un montant de 40M€ (55M€ avec bonus) pour le transfert du gardien de 23 ans.
Lucas Chevalier arrive au PSG
Lucas Chevalier va désormais rallier le PSG. Sa visite médicale est prévue pour vendredi annonce le Parisien. Du côté de l’Equipe, on annonce que le LOSC a fait un bel effort dans ce dossier compliqué. Si initialement, Olivier Létang ne souhaitait pas s’en séparer avant d’avoir recruté son remplaçant, le président lillois a fait un geste en le laissant partir, connaissant la volonté du joueur de rejoindre le PSG.
Une attitude en or de la part du Français
Néanmoins, durant ces longues semaines de négociations, Lucas Chevalier s’est montré irréprochable. En effet, l’Equipe indique que du côté du LOSC, on salue l’état d’esprit du gardien français, qui s’est montré très concerné en pré-saison, très jovial, lui qui savait que Paris et Lille finiraient par trouver un accord.