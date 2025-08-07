Mercato : Panique au PSG, la colère de Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant repris l’entraînement ce mercredi 6 août, le PSG est désormais focalisé sur la Supercoupe d’Europe. Mais avant cette finale face à Tottenham prévue le 13 août, Paris pourrait boucler deux gros transferts avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. De son côté, il se pourrait que Luis Enrique ait été agacé de ne pas avoir eu de renforts.

Le PSG est officiellement de retour. Au sortir d’une saison historique, le club de la capitale a bénéficié de courtes vacances sur ce mois de juillet. De retour à l’entraînement du côté du Campus PSG ce mercredi, l’effectif de Luis Enrique va rapidement se tourner vers la Supercoupe d’Europe, qui se disputera le 13 août face à Tottenham à Udine.

Chevalier et Zabarnyi arrivent au PSG Avant ce premier choc de la saison, l’effectif de Luis Enrique devrait être renforcé par deux recrues. Ce jeudi, le Parisien révèle que Lucas Chevalier va passer sa visite médicale ce vendredi avant de s’engager en faveur du PSG, qui a trouvé un accord total avec le LOSC autour d’un transfert à 55M€. Le jeune gardien de 23 ans débarque à Paris malgré la présence de Gianluigi Donnarumma au sein de l’effectif. Mais ce n’est pas tout, puisque le PSG a également trouvé un accord avec Bournemouth concernant le transfert de l’Ukrainien Illya Zabarnyi.