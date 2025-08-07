Transfert au PSG : La révélation à 80M€ de Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement au PSG, Bradley Barcola a été annoncé dans le viseur de Liverpool. Pour l'international français, il a été question d'un transfert dépassent les 100M€, ce qui serait alors le record pour une vente du club de la capitale. Mais voilà que pour Daniel Riolo, le transfert de Barcola pourrait se régler pour un montant inférieur.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar détient également le record de la plus grosse vente du club de la capitale. En 2023, le Brésilien a été vendu pour 90M€ à Al-Hilal. Et si ce record tombait lors de ce mercato estival ? Ne parvenant pas à tomber d'accord avec Newcastle pour Alexander Isak, Liverpool envisagerait désormais de recruter Bradley Barcola, que le PSG pourrait lâcher pour plus de 100M€ comme l'a révélé L'Equipe.

« A 80M€, tu peux lui dire au revoir » A quel prix le PSG acceptera-t-il donc de se séparer de Bradley Barcola ? Pour Daniel Riolo, cela sera en-dessous des 100M€. En effet, à l'occasion de L'After Foot ce mercredi soir, le journaliste a expliqué à propos du Parisien : « Barcola ? Moi je dis qu'à 80M€, tu peux lui dire au revoir ».