Transfert au PSG : La révélation à 80M€ de Riolo !

Actuellement au PSG, Bradley Barcola a été annoncé dans le viseur de Liverpool. Pour l'international français, il a été question d'un transfert dépassent les 100M€, ce qui serait alors le record pour une vente du club de la capitale. Mais voilà que pour Daniel Riolo, le transfert de Barcola pourrait se régler pour un montant inférieur.
Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar détient également le record de la plus grosse vente du club de la capitale. En 2023, le Brésilien a été vendu pour 90M€ à Al-Hilal. Et si ce record tombait lors de ce mercato estival ? Ne parvenant pas à tomber d'accord avec Newcastle pour Alexander Isak, Liverpool envisagerait désormais de recruter Bradley Barcola, que le PSG pourrait lâcher pour plus de 100M€ comme l'a révélé L'Equipe.
« A 80M€, tu peux lui dire au revoir »
A quel prix le PSG acceptera-t-il donc de se séparer de Bradley Barcola ? Pour Daniel Riolo, cela sera en-dessous des 100M€. En effet, à l'occasion de L'After Foot ce mercredi soir, le journaliste a expliqué à propos du Parisien : « Barcola ? Moi je dis qu'à 80M€, tu peux lui dire au revoir ».
Rodrygo à la place de Barcola, Riolo dit oui !
En récupérant une telle somme, le PSG aura tout de même de quoi faire pour assurer au mieux la succession de Bradley Barcola. D'ailleurs, Daniel Riolo ne dit clairement pas non pour voir Rodrygo débarquer en provenance du Real Madrid pour remplacer le Français : « Moi demain, tu me mets sur la table il y a Rodrygo qui peut venir ou un mec comme ça et Barcola s'en va, bah bon vent à toi, je te souhaite le meilleur ».