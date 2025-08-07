Dembélé Ballon d’Or : Le vestiaire du PSG dégoûté ?

Ce jeudi, France Football a dévoilé la liste des 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d’Or. Grand favori de l’édition 2025, Ousmane Dembélé a pu compter sur le soutien de Luis Enrique et surtout de Nasser Al-Khelaïfi dans cette course au prestigieux trophée individuel. D’après l’Equipe, ce discours n’a pas forcément plu à certains Parisiens se sentant eux aussi légitimes dans cette ligne droite.
Plus que quelques semaines d’attente. Le 22 septembre prochain, la France pourrait recevoir son huitième Ballon d’Or. Après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998), et Karim Benzema (2022), Ousmane Dembélé pourrait remporter l’édition 2025. Auteur d’une saison exceptionnelle, le numéro 10 du PSG a terminé meilleur joueur de Ligue 1, et meilleur joueur de la Ligue des Champions, remportée le 31 mai dernier face à l’Inter Milan.
Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont choisi Dembélé
Si plusieurs joueurs du PSG ont réalisé une excellente saison, Luis Enrique lui, a son favori : « Je donnerai le Ballon d'Or sans aucun doute à Ousmane Dembélé, non seulement pour les titres et pour les buts, mais aussi la façon dont il s'est comporté en étant exemplaire tout au long de la saison mais aussi lors de cette finale », lâchait l’entraîneur parisien à l’issue de la victoire du PSG en C1. Même son de cloche chez le président Nasser Al-Khelaïfi.
Cela n’aurait pas plu à certains joueurs
« Si Ousmane Dembélé ne gagne pas, il y a un problème. Vu la saison qu'il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu'il doit gagner le Ballon d'Or. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Il a tout fait », confiait le dirigeant parisien à la mi-juillet. Mais à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, ce discours pro-Dembélé n’a pas forcément plu à certains joueurs du PSG également candidats au Ballon d’Or.