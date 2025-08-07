Dembélé Ballon d’Or : Le vestiaire du PSG dégoûté ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, France Football a dévoilé la liste des 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d’Or. Grand favori de l’édition 2025, Ousmane Dembélé a pu compter sur le soutien de Luis Enrique et surtout de Nasser Al-Khelaïfi dans cette course au prestigieux trophée individuel. D’après l’Equipe, ce discours n’a pas forcément plu à certains Parisiens se sentant eux aussi légitimes dans cette ligne droite.

Plus que quelques semaines d’attente. Le 22 septembre prochain, la France pourrait recevoir son huitième Ballon d’Or. Après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998), et Karim Benzema (2022), Ousmane Dembélé pourrait remporter l’édition 2025. Auteur d’une saison exceptionnelle, le numéro 10 du PSG a terminé meilleur joueur de Ligue 1, et meilleur joueur de la Ligue des Champions, remportée le 31 mai dernier face à l’Inter Milan.

Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont choisi Dembélé Si plusieurs joueurs du PSG ont réalisé une excellente saison, Luis Enrique lui, a son favori : « Je donnerai le Ballon d'Or sans aucun doute à Ousmane Dembélé, non seulement pour les titres et pour les buts, mais aussi la façon dont il s'est comporté en étant exemplaire tout au long de la saison mais aussi lors de cette finale », lâchait l’entraîneur parisien à l’issue de la victoire du PSG en C1. Même son de cloche chez le président Nasser Al-Khelaïfi.