Transfert à 35M€ : L'OM plombé par l'Arabie saoudite ?

Après avoir accueilli de nombreuses recrues, l'OM n'a pas fini de travailler cet été. Le club de la capitale a placé Joel Ordoñez dans son viseur et compte bien le recruter. Le défenseur équatorien a connu une belle saison avec Bruges mais son prix aurait été fixé à 35M€. Une grosse somme qui ralentit un peu les avancées marseillaises. Surtout que d'autres options se présentent devant Joel Ordoñez, à commencer par l'Arabie saoudite.

Ces dernières semaines, le nom de Joel Ordoñez circule dans le mercato phocéen. L'OM veut recruter ce défenseur central, considéré comme un jeune talent en pleine explosion. Mais Ivan Hurtado, légende équatorienne, lui conseillerait plutôt d'aller en Arabie saoudite.

Ordoñez vers l'Arabie saoudite ? Dans le viseur de l'OM, Joel Ordoñez est également pisté par des clubs saoudiens. Le joueur de 21 ans est incité à choisir la deuxième option. « Si j’étais Joel Ordoñez, j’irais en Arabie Saoudite. Il doit penser à l’avenir. Une carrière de footballeur est de courte durée. L’Arabie saoudite a un football compétitif, avec de grands joueurs ; les yeux du monde sont rivés sur ce pays » déclare Ivan Hurtado d'après des propos rapportés par El Canal del Fútbol, média équatorien.