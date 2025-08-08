PSG : Transfert à 100M€, la proposition surréaliste !

Amadou Diawara

En cas de départ de Bradley Barcola vers Liverpool, le PSG songerait à recruter Rodrygo. Toutefois, Arsenal serait également sur les traces de l'attaquant du Real Madrid. Alors que la Maison-Blanche réclamerait une somme comprise entre 90 et 100M€ pour le transfert de son numéro 11, les Gunners espéreraient le récupérer sous la forme d'un prêt.

En cas d'échec avec Alexander Isak (Newcastle), Liverpool a un plan B. D'après Fabrizio Romano, les Reds se jetteront sur Bradley Barcola si l'attaquant de 25 ans leur échappe lors de ce mercato estival. Conscient de l'intérêt de Liverpool pour son numéro 29, le PSG compterait se tourner vers Rodrygo pour assurer sa potentielle succession. Toutefois, le club de la capitale aura un adversaire de taille s'il lance les grandes manœuvres pour le joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid réclame 90-100M€ pour Rodrygo Selon les informations du Times, Arsenal verrait d'un bon œil l'idée de recruter Rodrygo lors de cette fenêtre de transferts. Après avoir dépensé environ 225M€ cet été - et ce, pour recruter à la fois Martin Zubimendi, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard et Kepa Arrizabalaga - les Gunners auraient un plan inattendu pour convaincre le Real Madrid.