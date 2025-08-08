Zidane : Nouvelle bombe avec un transfert au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans le viseur du PSG depuis un moment déjà, Lucas Chevalier s'apprête à rejoindre le club de la capitale pour y devenir le gardien numéro un. Le Lillois connaît une belle progression depuis deux ans, lui qui est déjà le gardien numéro deux en Equipe de France derrière Mike Maignan. Tout pourrait changer à l'arrivée de Zinédine Zidane après la Coupe du monde 2026.

Le PSG et le LOSC ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Chevalier. Le Français pourrait donc changer de dimension et réussir à s'imposer un peu plus en Equipe de France. Pour Fabrice Hawkins, Chevalier peut très bien finir par remplacer Mike Maignan chez les Bleus. L'arrivée de Zinédine Zidane pourrait tout changer.

Lucas Chevalier bientôt numéro un chez les Bleus ? Le PSG a fait son choix pour son gardien et ce sera Lucas Chevalier. La même chose pourrait finir par arriver en Equipe de France, surtout s'il connaît une belle saison. « A court terme, Maignan est le titulaire incontestable. Pour 2026, Maignan sera dans les buts. Mais si ça se passe bien au PSG, il y aura peut-être des discussions pour le prochain Euro, il y aurait match » annonce Fabrice Hawkins dans l'After Foot sur RMC.