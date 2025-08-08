OM : Un transfert provoqué par le PSG ?

Amadou Diawara

Alors qu'un accord total a été trouvé, Lucas Chevalier devrait parapher un bail de cinq saisons avec le PSG. Pour ne pas se retrouver bredouille, le LOSC devrait très rapidement finaliser l'arrivée d'un nouveau gardien. Les Dogues ayant coché les noms de Ricardo Velho (Farense), Dominik Greif (Majorque) et de Jeffrey de Lange (OM).

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Par conséquent, le club de la capitale a décidé de le pousser vers la sortie et de le remplacer par Lucas Chevalier. Le PSG refusant catégoriquement de voir Gianluigi Donnarumma partir librement et gratuitement dans un an, à l'instar de Kylian Mbappé, transféré pour 0€ au Real Madrid l'été dernier.

LOSC : Chevalier remplacé par Velho ou Greif Selon Le Parisien, un accord total a été trouvé pour le transfert de Lucas Chevalier au PSG. Si sa visite médicale se passe bien, l'international français va donc parapher un bail de cinq saisons à Paris. De son côté, le LOSC s'active pour dénicher le successeur de Lucas Chevalier. D'après Fabrice Hawkins, interrogé dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, trois noms figurent sur les tablettes des Dogues : Ricardo Velho (Farense), Dominik Greif (Majorque) et Jeffrey de Lange (OM).