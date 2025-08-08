C'est le feu sur le mercato, panique à l'OM !

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, l'OM de Pablo Longoria verrait d'un bon œil l'idée de recruter Amine Adli. Toutefois, la concurrence serait féroce sur ce dossier. En effet, Amine Adli aurait été approché par plusieurs clubs. Et dernièrement, Bournemouth aurait inscrit le nom du pensionnaire du Bayer sur ses tablettes.

L'OM met le feu au mercato estival depuis l'ouverture du marché. En effet, le club olympien s'est déjà attaché les services de six nouveaux joueurs : Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley), Facundo Medina (RC Lens), Igor Paixao (Feyenoord), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah) et Timothy Weah (Juventus).

L'OM en pince pour Amine Adli Alors le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, l'OM aimerait renforcer davantage son attaque d'ici-là. Dans cette optique, l'écurie présidée par Pablo Longoria aurait coché le nom d'Amine Adli, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le Bayer. Toutefois, l'OM serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.