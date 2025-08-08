PSG - Donnarumma : Le coup de tonnerre annoncé pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le cas de Gianluigi Donnarumma continue d’interroger au PSG. Alors que Lucas Chevalier s’apprête à rejoindre les rangs parisiens dans l’optique d’être numéro un, l’Italien n’a pour le moment reçu aucune offre sur le marché. Les clubs intéressés par le gardien parisien pourraient jouer la montre sur le mercato. Explications.

Le PSG pourrait bénéficier d’un gros duo de gardiens de but cette saison. En effet, alors que Gianluigi Donnarumma n’a pas prolongé à Paris et que son contrat expire en juin 2026, le club de la capitale est actuellement en train de finaliser l’arrivée de Lucas Chevalier.

Chevalier arrive, quid de Donnarumma ? Ce jeudi, l’Equipe annonce que le transfert du Français a été bouclé contre 55M€ (bonus compris) par le PSG. Le Parisien indique que le portier de 23 ans va passer sa visite médicale ce vendredi avant de s’engager définitivement en faveur du club parisien. Désormais, se pose sérieusement la question de la cohabitation entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma. Car si l’Equipe précise que le PSG espère rapidement que l’Italien trouvera une porte de sortie cet été, les candidats ne se bousculent pas pour le numéro 99.