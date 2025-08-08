PSG - Donnarumma : Le coup de tonnerre annoncé pour son transfert !

Le cas de Gianluigi Donnarumma continue d’interroger au PSG. Alors que Lucas Chevalier s’apprête à rejoindre les rangs parisiens dans l’optique d’être numéro un, l’Italien n’a pour le moment reçu aucune offre sur le marché. Les clubs intéressés par le gardien parisien pourraient jouer la montre sur le mercato. Explications.
Le PSG pourrait bénéficier d’un gros duo de gardiens de but cette saison. En effet, alors que Gianluigi Donnarumma n’a pas prolongé à Paris et que son contrat expire en juin 2026, le club de la capitale est actuellement en train de finaliser l’arrivée de Lucas Chevalier.
Chevalier arrive, quid de Donnarumma ?
Ce jeudi, l’Equipe annonce que le transfert du Français a été bouclé contre 55M€ (bonus compris) par le PSG. Le Parisien indique que le portier de 23 ans va passer sa visite médicale ce vendredi avant de s’engager définitivement en faveur du club parisien. Désormais, se pose sérieusement la question de la cohabitation entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma. Car si l’Equipe précise que le PSG espère rapidement que l’Italien trouvera une porte de sortie cet été, les candidats ne se bousculent pas pour le numéro 99.
Les clubs intéressés pourraient attendre
Auteur d’une grosse saison dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma a attisé les convoitises de plusieurs clubs européens comme Galatasaray, Manchester United et Chelsea. Cependant, à ce jour, les deux cadors de Premier League n’ont soumis aucune offre auprès du PSG pour le joueur de 26 ans, tandis que ce dernier ne souhaite pas rejoindre le club turc. L’Equipe évoque tout de même la possibilité d’un coup de poker de la part des clubs intéressés sur le mercato. Ces derniers attendraient la toute fin du marché des transferts avant de bouger dans ce dossier Donnarumma, et ce afin de faire baisser le prix de l’opération. Affaire à suivre, alors que l’Italien pourrait quitter le PSG libre l’été prochain...