OM - Rabiot : Transferts validés !

Depuis l'ouverture du marché, l'OM enflamme totalement le mercato. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a déjà officialisé six nouvelles arrivées : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah. Interrogé sur le recrutement de l'OM, Adrien Rabiot s'est lâché.
Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Pour faire bonne figure en C1, le club présidé par Pablo Longoria a décidé de mettre le feu au mercato. En effet, l'OM a déjà officialisé six nouvelles arrivées depuis l'ouverture de cette fenêtre de transferts : Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley), Facundo Medina (RC Lens), Igor Paixao (Feyenoord), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah) et Timothy Weah (Juventus). Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a totalement validé le recrutement de l'OM pour la saison 2025-2026.
«Un très bon mercato a été fait»
« Jusqu'à présent, un très bon mercato a été fait. Je pense que nous serons beaucoup mieux armés. Si je valide le mercato ? Bien sûr. Le club bosse bien. Le recrutement est ciblé avec des joueurs à fort potentiel, avec des caractéristiques qui correspondent au jeu que le coach (Roberto De Zerbi) veut mettre en place », a confié Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.
«Nous serons beaucoup mieux armés»
« Il faut aider les nouvelles recrues à entrer dans le groupe et faire en sorte qu'elles assimilent le plus vite possible ce que l'entraineur veut sur le terrain. Mais les mecs sont arrivés et se sont mis au boulot. On voit qu'il y a de l'envie. Et techniquement, c'est très bon. Je suis content du très bon travail réalisé par le club », a conclu Adrien Rabiot, transféré librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier.