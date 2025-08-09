OM - Rabiot : Transferts validés !

Amadou Diawara

Depuis l'ouverture du marché, l'OM enflamme totalement le mercato. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a déjà officialisé six nouvelles arrivées : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah. Interrogé sur le recrutement de l'OM, Adrien Rabiot s'est lâché.

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Pour faire bonne figure en C1, le club présidé par Pablo Longoria a décidé de mettre le feu au mercato. En effet, l'OM a déjà officialisé six nouvelles arrivées depuis l'ouverture de cette fenêtre de transferts : Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley), Facundo Medina (RC Lens), Igor Paixao (Feyenoord), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah) et Timothy Weah (Juventus). Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a totalement validé le recrutement de l'OM pour la saison 2025-2026.

«Un très bon mercato a été fait» « Jusqu'à présent, un très bon mercato a été fait. Je pense que nous serons beaucoup mieux armés. Si je valide le mercato ? Bien sûr. Le club bosse bien. Le recrutement est ciblé avec des joueurs à fort potentiel, avec des caractéristiques qui correspondent au jeu que le coach (Roberto De Zerbi) veut mettre en place », a confié Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.