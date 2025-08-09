Transfert historique au PSG, c'est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans le viseur du PSG depuis des mois, Lucas Chevalier s'apprête à débarquer dans la capitale française. Le gardien de 23 ans a connu une belle progression ces dernières années et il va devoir relever un nouveau défi. A Paris, le gardien numéro 2 des Bleus est attendu pour un transfert historique puisqu'il va devenir le gardien français le plus cher.

Depuis des mois, la question du gardien suscite énormément d'interrogations. Le PSG semble avoir fait son choix puisque Lucas Chevalier arrive à Paris pour devenir le gardien numéro un à la place de Gianluigi Donnarumma, pourtant toujours là. Le portier lillois arriverait pour 55M€ en incluant les bonus, une somme qui ferait de lui le gardien français le plus cher de l'histoire.

Chevalier vers un transfert historique Comme le précise L'Equipe, Lucas Chevalier va devenir le gardien français le plus cher de l'histoire puisqu'il va être recruté pour 40M€, une somme qui pourrait donc monter à 55M€. Le PSG voulait donc marquer le coup en s'offrant absolument son nouveau gardien, qui s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension. Avant lui, Sébastien Frey avait été vendu 21M€ à Parme en 2003 de l'Inter Milan.