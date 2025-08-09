Chevalier au PSG : Sa première victime déjà connue ?

Pierrick Levallet

Le PSG est passé à la vitesse supérieure sur le mercato. Le club de la capitale a enfin réussi à se mettre d’accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. L’international français devrait très prochainement rejoindre le groupe de Luis Enrique et devenir par la même occasion l’un des gardiens les plus chers de l’histoire.

Arnau Tenas victime du transfert de Lucas Chevalier ? Sa première victime semble même déjà connue. Comme le rapporte AS, l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG devrait inévitablement pousser Arnau Tenas vers la sortie. Le portier espagnol disposerait d’ailleurs de quelques prétendants sur le mercato. Des clubs en Espagne et en Angleterre seraient attentifs à la situation du gardien de 24 ans.