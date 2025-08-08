Gros transfert au PSG : Mbappé va se régaler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret mais désormais, le Real Madrid veut bâtir l’avenir autour de Kylian Mbappé. Pour cela, le club madrilène espère renforcer son entrejeu au cours des prochaines années. L’un des noms convoités par le club merengue est Vitinha. Le métronome du PSG serait un renfort extrêmement apprécié par la « Casa Blanca » d’après la presse espagnole.

Au sortir d’une saison 2024-2025 véritablement décevante, le Real Madrid a changé beaucoup de choses. En effet, avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le club madrilène doit encore trouver la bonne formule afin d’exploiter au mieux son potentiel offensif. Avec les départs en deux ans de Luka Modric et de Toni Kroos, les Merengue ont désormais un problème de créativité au milieu de terrain, et pourraient réaliser un gros transfert au PSG.

Le Real Madrid à fond sur Vitinha En effet, ce vendredi, MARCA évoque un intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Considéré comme l’un si ce n’est le meilleur milieu de terrain du monde, le Portugais plaît énormément aux dirigeants madrilènes, qui le suivent depuis un moment. Véritable patron du PSG de Luis Enrique, le joueur de 25 ans ne semble clairement pas ouvert à un départ du club parisien, ce qui rend ce gros transfert impossible à l’instant t précise le média espagnol.