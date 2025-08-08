Gros transfert au PSG : Mbappé va se régaler !

Ce n’est pas un secret mais désormais, le Real Madrid veut bâtir l’avenir autour de Kylian Mbappé. Pour cela, le club madrilène espère renforcer son entrejeu au cours des prochaines années. L’un des noms convoités par le club merengue est Vitinha. Le métronome du PSG serait un renfort extrêmement apprécié par la « Casa Blanca » d’après la presse espagnole.
Au sortir d’une saison 2024-2025 véritablement décevante, le Real Madrid a changé beaucoup de choses. En effet, avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le club madrilène doit encore trouver la bonne formule afin d’exploiter au mieux son potentiel offensif. Avec les départs en deux ans de Luka Modric et de Toni Kroos, les Merengue ont désormais un problème de créativité au milieu de terrain, et pourraient réaliser un gros transfert au PSG.
Le Real Madrid à fond sur Vitinha
En effet, ce vendredi, MARCA évoque un intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Considéré comme l’un si ce n’est le meilleur milieu de terrain du monde, le Portugais plaît énormément aux dirigeants madrilènes, qui le suivent depuis un moment. Véritable patron du PSG de Luis Enrique, le joueur de 25 ans ne semble clairement pas ouvert à un départ du club parisien, ce qui rend ce gros transfert impossible à l’instant t précise le média espagnol.
Le milieu de terrain, une priorité à Madrid
Cependant, MARCA évoque la possibilité d’une offensive madrilène en 2026 après la Coupe du monde aux États-Unis. Un montant de 90M€ est évoqué dans ce gros dossier, même si rien n’assure que Vitinha sera disposé à quitter le PSG même dans un an. En revanche, le média madrilène insiste sur la volonté du Real de se renforcer au milieu de terrain dans les prochaines années. Quoi qu’il en soit, le nom de Vitinha est bel et bien sur la table à Madrid, et malgré un prix élevé, les dirigeants estiment que le jeu en vaut la chandelle...