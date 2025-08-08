Transfert d’un attaquant : Le coup de tonnerre au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait se séparer de Randal Kolo Muani. L’attaquant de 26 ans plaît beaucoup à Newcastle, qui a même entamé des discussions avec le Français en vue d’un transfert dans les prochaines semaines. Mais les Magpies ont également un certain Gonçalo Ramos dans le viseur, et pourraient agir pour le Portugais. Explications.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Dans les prochains jours, le club de la capitale devrait officialiser deux grosses arrivées avec les signatures bouclées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Mais dans le sens des départs, les dirigeants du PSG vont également avoir du pain sur la planche, notamment dans le dossier Randal Kolo Muani. Revenu d’un prêt intéressant à la Juventus, l’attaquant français ne sera pas conservé.

Kolo Muani vers Newcastle ? Si les Bianconeri discutent depuis plusieurs semaines avec le PSG afin de le recruter, Randal Kolo Muani pourrait toutefois prendre la direction de la Premier League. En effet, Sky Germany révèle ce vendredi qu’après Manchester United ou Chelsea, c’est désormais au tour de Newcastle de s’attaquer à ce dossier. Le média précise même que des pourparlers concrets existent entre les dirigeants des Magpies et le Français, qui va devoir prendre une grosse décision quant à la suite de sa carrière.