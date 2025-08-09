PSG : Transfert à 66M€, il arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Chevalier, Zabarnyi arrive au PSG ! Le mercato parisien est donc lancé et devrait se poursuivre avec une autre officialisation dans les prochaines heures, à savoir celle d'Illya Zabarnyi. En effet, selon Le Parisien, le PSG a bien trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert du défenseur ukrainien. Au total, le club de la capitale devrait débourser 66M€, bonus compris.